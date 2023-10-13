13 Ekim 2023'ün sabah saatlerinde KKTC Merkez Bankası döviz kurlarına göre;  dolar güne 27.57 lira seviyesinde başladı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 300 arttı Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 300 arttı

Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 29,48 liradan, sterlin ise 34.20 liradan işlem görüyor.