19 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.03 lira seviyesinde başladı.Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 28,82 liradan, sterlin ise 33.54 liradan işlem görüyor.
19 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.03 lira seviyesinde başladı.Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 28,82 liradan, sterlin ise 33.54 liradan işlem görüyor.
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