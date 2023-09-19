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19 Eylül 2023'ün sabah saatlerinde KKTC merkez Bankası döviz kurlarına göre; dolar güne 27.03 lira seviyesinde başladı.Sabah saat 08.00 itibariyle euro/TL 28,82 liradan, sterlin ise 33.54 liradan işlem görüyor.

Gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

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