Toplantıda hazır bulunacak ortak ve temsilcilerin, bu sıfat ve yetkilerini gösteren belgelerini toplantıdan 24 saat önce Genel Müdürlüğe tevdi etmesi gerekiyor.

-Mali rapor yayınlandı… Aktif toplam yüzde 69,9 arttı

KKTC Kalkınma Bankası mali yıl raporuna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla bankanın aktif toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 69,95 oranında artarak, 6 milyar 194,3 milyon TL’ye ulaştı. Kredi miktarı bilanço değeri ise, 2023 yılında önceki yılsonuna göre yüzde 45 oranında artarak, 3 milyar 250,7 milyon TL oldu. Bankanın krediler/ toplam aktif oranı yüzde 52 olarak gerçekleşti. Bankanın dönem kârı ise 463,6 milyon TL olarak açıklandı. Kur farkı gelirleri dikkate alındığında 2023 yılı reel karı ise 20,6 milyon TL.

Raporda, bankanın önümüzdeki dönemde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji gibi katma değeri yüksek projelere öncelik vereceği, bunun yanında turizm, sanayi ve eğitim gibi alanlara yatırım desteği sağlamaya devam edeceği duyuruldu.