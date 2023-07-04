Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurlarında rekor serisi bugün de devam ediyor.

Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 33,55, Euro/TL 28,80 liradan, dolar/TL ise 26,50 liradan işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ KURLARI

Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

Döviz kurlarında son durum... Döviz kurlarında son durum...

STG ALIŞ: 32,60 - SATIŞ: 33,55

EURO ALIŞ: 27,80 – SATIŞ: 28,80

USD ALIŞ: 25,50 - SATIŞ: 26,50