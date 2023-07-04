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Serbest piyasada saat 08.30 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

Sterlin/TL, bugün sabahın erken saatlerinde 33,55, Euro/TL 28,80 liradan, dolar/TL ise 26,50 liradan işlem görüyor.

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin ardından yükselişe geçtikten sonra faiz kararıyla birlikte artış seyrini hızlandıran döviz kurları nda rekor serisi bugün de devam ediyor.

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