Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,25 TL'den alınan Euro, 24,00 TL'den satılıyor. 25,50 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 27,55 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20,500 TL'den alınıp, 22,10 TL'den satılıyor.
Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,25 TL'den alınan Euro, 24,00 TL'den satılıyor. 25,50 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 27,55 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20,500 TL'den alınıp, 22,10 TL'den satılıyor.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P