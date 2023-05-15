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Dolar ise 20,500 TL'den alınıp, 22,10 TL'den satılıyor.

Serbest piyasada, saat 09,30 itibarıyla 22,25 TL'den alınan Euro , 24,00 TL'den satılıyor. 25,50 TL'den alınan sterlin in satış fiyatı da 27,55 TL olarak belirlendi.

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