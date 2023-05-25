Karavelioğlu, herşeyin Türkiye'deki seçimin ikinci turuna kilitlendiğini belirterek, "seçimden sonra Türkiye'de oluşacak olan tablo çok önemli. Çünkü iki tane birbirinden farklı anlayışa sahip aday yarışıyor. Kılıçdaroğlu eğer seçilirse Ortodoks politikalara, Erdoğan devam ederse mevcut politikalara devam edeceğinin mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.



"Dövizde bir artış olması kaçınılmaz"

Karavelioğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomik anlamda zaten baktığınızda Türkiye'deki seçim sonrasında her halükarda Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime, dış ticaret açığındaki genişleme, cari açıktaki büyüme ve kur korumalı mevduat ve düşük faiz nedeniyle dövizde bir artış olması kaçınılmaz görünüyor. O anlamda baktığınızda seçimden sonra bir kur artışı ve kur artışıyla beraber de enflasyonun yukarı doğru geldiğini göreceğiz."



"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik"

"Öngörüler bu yöndeyken tedbir alınır mı alınamaz mı bu kısım seçimden sonra gelecek iktidara bağlı" diyen Karavelioğlu, "Eğer mevcut Cumhurbaşkanı devam edecekse o zaten açıklamasını yapıyor. 'Ben faizlere dokunmayacağım, düşük faiz politikasına devam edeceğim' diyor. Düşük faiz politikasına devam edilmesi demek, dövizin yukarı doğru çıkması demek. Niye çünkü Merkez Bankası'nın artık dövizi aşağıda tutacak rezervleri eridi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımız zaman yaklaşık 75-76 milyar Dolar geçen hafta itibariyle eksideydi. Son bir haftada yaklaşık 9 milyar altın ve döziv rezervlerinde erime oldu. Bu kuru baskı altında tutabilmek amacıyla yapılıyor. Aslında yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik gibi. Rezervler eksiye yaklaştıkça doğal olarak kurda bir hareketlenme olması kaçınılmaz ve biz bunu görüyoruz da" dedi.



"Hayat pahalılığı ve fakirleşme artacak"

İkili bir kur olduğunu dile getiren Karavelioğlu, seçimler sonrası kurların yukarı doğru hareketleneceğini bunun da hayat pahalılığını ve fakirleşmeyi artıracağını kaydetti.



"Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde piyasalar belli bir süre sonra normale döner"

Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde piyasaların belli bir süre sonra normale döneceğini ifade eden Karavelioğlu, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde önce yukarı doğru bir hareketlenme olacaktır ama sonra sakinleşecektir. İktisat Politikacılarının bildiği para politikalarını uygulayacaktır çünkü. Yurt dışından döviz girişi de başlayacaktır çünkü. Yabancı yatırım neredeyse Türkiye'de şu an yok ki. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle kalıcı kaynaklar Türkiye'ye daha hızlı gelebilir diye düşünüyorum.