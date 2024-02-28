Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 33,55 liradan alınan euro 34,10 liradan satılıyor. 39,25 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 39,75 lira olarak belirlendi.

ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı ABD'de yeni konut satışları beklentilerin altında kaldı

Dolar ise 30,95 liradan alınıp, 31,40 liradan satılıyor.