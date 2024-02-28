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Dolar ise 30,95 liradan alınıp, 31,40 liradan satılıyor.

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 33,55 liradan alınan euro 34,10 liradan satılıyor. 39,25 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 39,75 lira olarak belirlendi.

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