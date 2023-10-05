Mahkemeye bilgi veren tahkikat polisi, doktor H.U’nun dün tutuklanan eczacı H.K ile birlikte hastaların bilgisi dışında reçete yazıp, Sosyal Sigortalar Kurumu’na tedavüle sürüp, sahtekarlıkla para temin ettiğini söyledi.

Soruşturma çerçevesinde 20 ifade alan polis, yazılan 18 reçetenin sahte olduğunun tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Polisin bulgularına göre Dr. H.U toplam 9 bin 687 reçete yazdı, bunların bin 901’i H.K’nın eczanesine ait olduğu tespit edildi.

Tahkikatın devam ettiğni ifade eden polis 1 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlı doıktor H.U’nun bir gün tutuklu kalmasını emretti

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi