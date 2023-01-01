Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan Dr. Özcan Hüdaverdi’nin babası Dr. Münür Hüdaverdi yılbaşı akşamı ölümden döndü.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Dr. Özcan Hüdaverdi, babasının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirtti.

Olay anını anlatan Hüdaverdi, şu ifadeleri kullandı:

“Babam;

2022 yılı kara, uğursuz ve benim için asla takvimlerde olmayan bir yıl!

Öncelikle;

2023 yılının hepimiz için sağlık, huzur ve musmutlu bir yıl olması dileğiyle…

2022 yılının son akşamında, uzun zamandan sonra babamı kravatını takmış, gömleğini giymiş bir şekilde özel koltuğuna oturtarak masada tüm aile ve torunları ile büyük bir sevinç ile kutlarken, bana dedi ki ‘iyi hissetmiyorum odama götür beni Özcan…’

Yatak odasında kardeşim Hasan ve Erkan ile yatağına yatırdığımız esnada solunumu durdu.

Kardeşim, Erkan ve ben…

Babamıza müdahale edip onu hayata döndürmem, tüm aile feryat figan içinde 112 hızır çağrı merkezini torunları arayıp yardım talebinde bulunması ve anında bize koşan Akçiçek Hastanesi Girne ekibindeki tüm hemşire personel ve meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.

Allah Dr. Münür Hüdaverdi‘yi başımızdan eksik etmesin…

Babamın sağlık durumu çok iyi ve 2023 yılı inşallah hepimize sağlıklı, huzurlu ve musmutlu bir yıl olmasını temenni ediyorum.”