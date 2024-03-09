Dün saat 17:00'den beridir kayıp olduğu bildirilen 13 yaşındaki Ada Su Esentaş bulundu.

Yetkisi yokmuş... Lazerle dövme sildi, müşterinin bileğini yaktı! Yetkisi yokmuş... Lazerle dövme sildi, müşterinin bileğini yaktı!

Polis Basın Subaylığı, Gazimağusa'da sakin Ada Su Esentaş’ın bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.vv