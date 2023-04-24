Rusya Uygulamalı Jeofizik Enstitüsü’nün açıklamasında, fırtınanın şiddetinin G4 derecesine sahip, yani maksimum (G5) seviyenin yalnızca bir tık altında olduğu kaydedildi.

İnsanlar için tehlike yok, ancak bu Jeomanyetik fırtınalar teknolojiyi etkileyebilir. G4, şebekede voltaj istikrarsızlığına, sigortalarda ve elektrik sistemlerinde hasara yol açabilir. Ayrıca navigasyonda saatlerce sürebilen bozukluk yaşanabilir.

ST. PETERSBURG’DA ‘KUZEY IŞIKLARI’

Rusya Arktik ve Antarktika Araştırma Enstitüsü, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları’nın (Aurora Borealis) St. Petersburg semalarında gözlemlendiğini açıkladı.

Bazı gözlemciler, Kuzey Işıkları’nın geçen gece Moskova dahil Rusya’nın genelinde görüldüğünü bildirdi.