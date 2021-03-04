Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

15. yüzyıla ait çıktı

ABD'de eski eşyalar arasında 35 dolara satılan bir kase 15’inci yüzyıl Çin hanedanına ait çıktı. Kaseye paha biçilemese de 500 bin dolardan açık arttırmaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

04 Mart 2021 Perşembe 11:08
240 Okunma
15. yüzyıla ait çıktı

ABD’nin Connecticut eyaletinde yaşayan bir kişi bahçe satışından çiçek motifli bir kase aldı.

Kasenin durumundan şüphelenen alıcı önce seramik uzmanlarına fotoğraflarını gönderdi, ardından daha yakından incelemek için müzayede evine götürdü. Uzmanlar kasenin 15. yüzyılda Çin’de hüküm süren Ming hanedanına ait olduğunu belirledi. O kaseden dünyada yalnızca 5 tane var.

Kaselerin ikisi Tayvan'da, ikisi Londra'da ve biri Tahran'da müzelerde bulunuyor.

500 bin dolardan sarışa çıkarılacak

Kasenin değeri tam olarak biçilemiyor ancak açık arttırmaya muhtemelen 500 bin dolar üzerinden çıkacak.

Kasenin yıllar önce Çin’den çıkıp ABD’de bir evin bahçesinde eski eşya satışına nasıl girdiği ise gizemini koruyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de goriller aşı oldu
ABD’de goriller aşı oldu
168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum
168 milyondan fazla çocuk yüz yüze eğitimden mahrum
Yunanistan sallanmaya devam ediyor
Yunanistan sallanmaya devam ediyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim