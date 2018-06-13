ABD medyası Trump-Kim uzlaşmasına "temkinli"

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonu ve iki ülke arasındaki uzlaşmayı memnuniyetle karşılayan Amerikan medyası, sürecin geleceği ve uygulama konularına ise temkinli yaklaştı.

Trump ile Kim'in Singapur'da gerçekleştirdiği tarihi zirvenin sonunda imzaladığı ortak deklarasyon, uluslararası kamuoyunda olduğu kadar Amerikan medyasında da tartışılmaya devam ediyor.

Ana akım Amerikan medyasında genel olarak memnuniyetle karşılanan söz konusu deklarasyon, somut adımlar önermemesi, bazı önemli konulara temas etmemesi ve bir uygulama süreci öngörmemesi gibi gerekçelerle eleştirildi.

"KİM, ÇOK İYİ BİR ZİRVE GEÇİRDİ"

CNN kanalı, "Trump, Kim'den fazla bir şey almıyor" üst başlığıyla gördüğü deklarasyonun Kuzey Kore'den yeni bir nükleer taviz koparmadığını ve aynı zamanda bu ülkenin insan hakları karnesine temas etmediğini öne çıkardı. ABD Başkanı Trump'ın zaman zaman "yalan haber" yapmakla suçladığı CNN, zirveyi "Kim Jong-un çok iyi bir zirve geçirdi; hatta hiçbir şeyden vazgeçmesi gerekmedi" başlığıyla değerlendirdi.

Trump'a yakınlığıyla bilinen muhafazakarFox News kanalı ise Trump ile Kim arasındaki zirvenin başarılı geçtiğine vurgu yaptı. Kanal, süreci ve deklarasyonu, Trump'ın Singapur'da yaptığı basın toplantısındaki sözlerine atıf yaparak, "Savaş oyunlarını durdurmak" üst başlığıyla verdi.

Haberde Trump'ın ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatları sona erdirmek ve bölgede görev yapan Amerikan askerlerinin ülkelerine dönmesini sağlamak istediğine de işaret edildi.

"UMUT VERDİ, GARANTİ VERMEDİ"

Washington Post gazetesi ise "Trump-Kim zirvesi, başarı için umut verdi ancak garanti vermedi" başlığıyla gördüğü zirveye ilişkin, Trump'ın "Savaş oyununu bitiriyoruz" şeklindeki sözlerine vurgu yaptı. Gazetenin değerlendirmesinde, ayrıca Kuzey Kore liderinin ortak deklarasyonda nükleerden arınma konusunda somut bir vaatte bulunmadığına da dikkat çekildi.

New York Times gazetesi ise Trump ile Kim'in zirvede ortak bir yolda buluştuklarını ve yeni bir süreci başlattıklarını vurguladı. "Açıklama nükleer bir geri çekilme vadediyor ancak detayları içermiyor" başlığıyla verilen haberde, zirvenin Kore Yarımadası'nı tamamen nükleerden arındırma süreç açısından başarılı geçtiği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesi ise "Trump ile Kim, yeni bir diplomasi sürecine başlıyor" başlığıyla geçtiği haberde, ortak deklarasyonun, nükleerden arınma süreciyle ilgili bazı detayları içermediği, ancak yarımadadaki ABD-Güney Kore ortak askeri tatbikatlarının sona erdirileceğini ifade ettiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Singapur'da imzalanan ortak deklarasyonda, Kore Yarımadası’nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ile Kuzey Kore arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında mutabakata varılmıştı.