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'Almanya 390 milyar euroluk üretim kaybı yaşayacak'

Almanya’nın önde gelen enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Alman ekonomisinde koronavirüse (COVID-19) ilişkin üretim kaybının 2020 ve 2021’de 390 milyar euro olacağını duyurdu.

18 Haziran 2020 Perşembe 15:51
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'Almanya 390 milyar euroluk üretim kaybı yaşayacak'

IfW, COVID-19 sonrası Almanya ekonomisine ilişkin yaz dönemi büyüme tahminleri raporunu açıkladı.

Enstitü, COVID-19 salgını nedeniyle bu yıl için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) küçülme tahminini yüzde 6,8 olarak açıklarken, 2021 büyüme beklentisini yüzde 6,3 olarak öngördü.

Raporda, Alman hükümetinin ekonomik teşvik paketinin COVID-19 krizinde resmi önemli ölçüde göremediği belirtilerek, paketin ekonomik krizin temeline odaklanmadığı kaydedildi.

İkinci çeyrekte GSYH’nin muhtemelen yüzde 12 oranında daralacağına yer verilen raporda, üretimdeki toparlanmanın düşüşten daha uzun süreceğine işaret edildi.

Almanya’da istihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45,2 milyondan 44,5 milyona düşmesinin beklendiği raporda, ülkenin ihracatının bu yıl yüzde 12,5 düştükten sonra gelecek yıl yüzde 8,7 artacağı tahminine yer verildi.

IfW’nin raporunda, COVID-19’un sebep olduğu krizin Alman ekonomisinde 2020 ve 2021’de 390 milyar euroluk üretim kaybına neden olacağı tahmini yapıldı.

Raporda, Almanya’nın cari fazlasının bu yıl ve 2021’de yüzde 7’den yüzde 5’e gerileyeceği hatırlatılırken, şirketlerin ekipman ve yazılım yatırımlarının bu yıl yüzde 22 düşeceği tahmininde bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Almanyaüretim KaybıEkonomi
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