Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı

İngiltere'nin saygın sağlık yayınlarından British Medical Journal (BMJ), akıllara durgunluk veren bir olayı okuyucularıyla paylaştı. Ameliyat olduktan sonra kan tükürmeye başlayan bir hastanın boğazına takma dişlerinin kaçtığı 8 gün sonra fark edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:23
Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı

BMJ’da yer alan olaya göre adı açıklanmayan hasta, karın duvarındaki iyi huylu bir kitlenin alınması için geçen yıl ameliyata alındı. Ancak operasyondan 6 gün sonra hastaneye gidip katı hiçbir şey yiyemediğinden şikayet etti.

Doktorlar, ameliyat sırasında boğazına sokulan tüp nedeniyle, solunum yollarında bir enfeksiyon oluştuğunu düşündü ve hastaya antibiyotik ve steroid verdi. Hasta 2 gün sonra aynı şikayetle geri dönünce, doktorlar boğazını inceledi. İnceleme sonucu ses tellerinin üzerine yarım yuvarlak bir nesne olduğu fark edildi.

‘KAYIT ALTINA ALINMALIYDI’

Hasta bu noktada, doktorlara 3 takma dişten oluşan protezini ameliyat sırasında kaybettiğini söyledi. Protez dişlerin çıkartılması için ameliyat edilen hasta, bu ameliyattan sonra da kanama nedeniyle 4 kez hastaneye gitti.

Cerrahlar kanamayı durdurana dek çok kan kaybeden hastaya, kan nakli yapıldı. Raporun yazarları, anestezi altındayken protez dişlerini yutan hastalara daha önce de rastlandığını ve protezlerin ameliyattan önce ve sonra kayıt altına alınmış olması gerektiğini vurguladı.

James Paget Üniversite Hastanesi’nden yapılan açıklamada, soruşturma sonucu “hasta bakım süreçlerinde gerekli değişikliklerin yapıldığı ve alınan derslerin personelle paylaşıldığı” belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
AmeliyatHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'
'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'
Japonya’da Krosa tayfunu alarmı
Japonya’da Krosa tayfunu alarmı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim