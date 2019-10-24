Amsterdam Çiçek Pazarı'nda turistler 'kandırılıyor'

Hollanda'dan eşe, dosta götürülecek en güzel hediyelerden biri olan lale soğanlarını, yılın her mevsiminde bu pazarda bulmak mümkün.

Peki, her yıl yüz binlerce turist tarafından satın alınan aldığınız bu çiçek soğanlarının aslında hiçbir işe yaramadığını biliyor muydunuz?

Amsterdam Belediyesi Şehir Merkezi Yönetimi ve Kraliyet Çiçek Soğanı Kültürü Derneği (KAVB), Çiçek Pazarı ile lale tarlalarının yoğun olduğu Lisse ilçesinde turistlerin "yapısal biçimde kandırıldıklarını" açıkladı.

Turistlere yönelik aldatmaca nedeniyle Hollanda Tüketici ve Pazarlar Dairesi'ne (ACM) başvuran Amsterdam Belediyesi ile KAVB'ye göre, her yıl turistler tarafından çiçek soğanlarına ödenen yüklü miktarda para boşa gidiyor.

1364 lale soğanından sadece 14'ü çiçek açtı

Konu, geçen yıl Amsterdam'ın yerel televizyon kanalı AT5 tarafından gündeme yaşındı. AT5, "Çiçek Pazarı'nda turistlere tuzak kurulduğunu ve kalitesiz ürünler satılarak, onların kazıklandığını" duyurdu.

Kent turizmine darbe vurduğu gerekçesiyle, belediye yönetimindeki siyasi partilerin tepkisini çeken iddialar, yapılan bir araştırma ile doğrulandı.

Bulb Quality Support adlı araştırma kuruluşu, Nisan ayı sonunda rastgele birer örnek olmak üzere 15 tezgahtan toplam 1364 lale soğanı sayın aldı.

Aynı işlem Lisse'deki lale soğanı satıcıları için de uygulandı. Satın alınan soğanlar, 1 Mayıs'ta ekildi. Araştırma ekibi, 3 Haziran'da ekilen soğanları kontrol etti.

Amsterdam Çiçek Pazarı'ndan alınan 1364 soğandan 106'sı tuttu, bunlardan da sadece 14'ü çiçek açtı. Ekilen soğanların sadece yüzde 1'inden verim alındı. Lisse'den alınan örneklerde ise, verim oranı yüzde 2 oldu.

Image captionLale

'Pazarda satılan soğanları toprağa dikmenin hiçbir anlamı yok'

Wageningen Üniversitesi'nden lale araştırmacısı Richard Immink, De Volkskrant gazetesine yaptığı değerlendirmede, lale soğanlarının en doğru şekilde ve en verimli toprağa ekildiğini söyledi.

Araştırmaya katılmayan ancak süreci izleyen lale araştırmacısına göre, deneme döneminde yeterince yağmur yağdı ve Mayıs, lale bitkisinin sevdiği bir havada geçti. Ancak buna rağmen, sadece yüzde 1-2 oranında verimlilik sağlandı.

Lale soğanı araştırmacısı Immink, lale soğanı için en iyi dönemin Ekim ve Kasım ayları olduğunun altını çiziyor. Hollandalı uzmana göre, sonbaharda elde edilen ve Ekim-Kasım döneminde dililen soğanlar, kök salmak için yeterli zamana sahip oluyor.

Immink, yazın elde edilen ve yılın her mevsiminde pazarda satılan soğanları toprağa dikmenin hiçbir anlamı olmadığına işaret ediyor.

AT5'e göre, Çiçek Pazarı'ndaki aldatmacanın bir başka yönü de, paketlerdeki lale soğanlarının, ambalajların üzerindeki fotoğraflarla eşleşmiyor olması. Yani, aldığınız lale soğanı, genellikle, fotoğraftaki renk ve kalitede değil.

'Suistimal önlenmeli'

Kraliyet Çiçek Soğanı Kültürü Derneği (KAVB) yöneticilerinden Prisca Kleijn de, Ekim-Kasım dönemi dışında satılan lale soğanları ile ilgili kaygıları paylaşıyor. Kleijn, "Amsterdam ve Lisse'de lale soğanı aldatmacası yapısal ve en az 20 yıldır böyle devam ediyor" diyor.

KAVB Başkanı Rene le Clercq, her yıl milyonlarca turistin aldatıldığını belirterek, bu durumun, Hollanda'nın ulusal sembolü olan lale soğanı üretimine, sektöre ve ülke ekonomisine zarar verdiğini vurguluyor.

Amsterdam Merkez İlçe sorumlusu Ilse Griek, "Amsterdam Belediyesi olarak, tüketicilerin aldatılmasının, çiçek piyasası ve Amsterdam'ın saygınlığına verdiği zarar nedeniyle endişe ile karşıladıklarını" dile getiriyor.

Her yıl 1,5 milyon ziyaretçi ağırlayan Lisse bölgesinden Kees van der Zwet de, "kültürel miras" olarak adlandırdığı çiçek soğanları ile ilgili suistimalin önlenmesini istiyor.