Azerbaycan'da ordu Murovdağı'nı işgalden kurtardı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ordusu Goranboy yönünde gerçekleştirdiği askeri operasyon sonrasında Murov sıradağlarındaki Murov zirvesi kurtarıldı.

Operasyon sonucunda Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını Ermenistan'a bağlayan Vardenis-Ağdara askeri karayolu, ateş kontrolünün yanı sıra ateşli silahlar ve toplar tarafından görsel olarak ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, elde edilen avantajla işgal altındaki Kelbecer ve Ağdara güzergahında Ermenistan'dan ilave askeri yüklerin taşınmasının engelleneceği belirtildi.

Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

6 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.