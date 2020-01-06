Buzdan bir dünya yarattılar

Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykeli Festivali resmi olarak cumartesi günü başladı.



Her yıl dünyanın farklı ülkelerinden milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan festivalde 120 bin metreküp buz ve 111 bin metreküp kar kullanılarak buzdan bir dünya yaratıldı.

Binlerce sanatçı ve işçi -35 derecede çalışarak buzdan heykelleri yarattı.

Donan Songhua Nehri üzerinde 2019 tane kardan adam yerleştirildi.

300’den fazla kişi buz gibi suya girme cesareti göstererek yüzme yarışı yapıyor.

İlk olarak 1980’lerde başlayan festival, bu yıl 5 Şubat’a kadar sürecek.