Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte Covid-19 aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.
Başkent Pekin ile Ciangsu ve Şantung eyaletlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 3 bin doz sahte aşı ele geçirildi.
Şüphelilerin şişelere aşı formülü yerine tuzlu su koyduğu belirlendi.
Şebekenin geçen yıl eylülden bu yana sahte aşı imal ettiği ve yurt dışına pazarlamaya çalıştığı tahmin ediliyor.
Çin'de 3 bin doz sahte Covid-19 aşısı ele geçirildi
Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olarak pazarlanmak üzere üretilen 3 bin sahte doz aşı ele geçirildiği bildirildi.
02 Şubat 2021 Salı 09:31
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Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Kamu Güvenliği Bakanlığı, sahte Covid-19 aşısı imal ettiği belirlenen şebekeye operasyon düzenledi.