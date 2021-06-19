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Çöpten 17'nci yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

Almanya'nın Köln kentinde çöp konteynerinde 17'nci yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Paha biçilemeyen tabloların sahiplerini bulamayan Köln polisi, araştırmalarını sürdürüyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 14:31
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Çöpten 17'nci yüzyıla ait iki değerli tablo çıktı

Almanya'nın Köln kentinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17'nci yüzyıla ait iki tablo bulundu. 

İki tablonun da uzmanlar tarafından incelendiğini ve tabloların orijinal olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıklayan Köln polisi, sahiplerini bulmak için kamuoyunun bilgisine başvurdu. 

Tablolar İtalyan ve Hollandalı ressamlara ait

Köln polis yetkililerinden yapılan resmi açıklamaya göre, paha biçilmeyen tablolardan biri, İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye, diğer tablo ise Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten'e ait

Ünlü İtalyan ressam Pietro Bellotti'ye ait olduğu ifade edilen tablonun, sanatçının kendi portresini yaptığı 1665 tarihli bir eser olduğu belirtildi. 1627 ile 1700 yılları arasında yaşayan Bellotti, Venedik’te zengin ailelerin koruyuculuğunda değerli eserler üreten bir ressam olarak biliniyor.

Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten’e ait olan diğer tablonun ise gülümseyen  çocuk portresi olduğu belirtildi. Resimlerinde perspektifi iyi kullanan Hoogstraten’in, Amsterdam'da Rembrandt'ın öğrencisi olarak biliniyor.  

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
Almanya
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