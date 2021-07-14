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Dijital euro projesinin araştırma aşaması başladı

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Dijital euro projesinin uygulanabilirliğinin araştırılması için 24 aylık bir süreci başlatan ECB, bu süreçte dijital euronun nasıl tasarlanacağını, Euro Bölgesi'ndeki herkese nasıl sunulacağını ve dijital para biriminin ileride olası etkilerini inceleyecek.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:08
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Dijital euro projesinin araştırma aşaması başladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), projede şu ana kadar yürütülen çalışmaların kişisel bilgilerin gizliğinin nasıl korunabileceğine dair izlenmesi gereken yöntemleri ortaya koyduğu, olası dijital euronun oluşturulmasında gereken enerji tüketiminin Bitcoin ve diğer kripto varlıklara kıyasla daha düşük seviyede olmasının beklendiğine de dikkat çekti.

ECB'den yapılan açıklamada, araştırma kapsamında kullanıcıların tercihlerine dayalı bir tasarımın hedeflendiği belirtilirken, "Ön deneme aşamasında hiçbir teknik engel tanımlanmadı." ifadesine yer verildi.

"BU SÜRE İÇİNDE ÇOK FAZLA ANALİZ YAPTIK"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, "Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde çok daha fazla analiz yaptık. Vatandaşlardan ve profesyonellerden katkılar aldık, cesaret verici sonuçlar veren bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vites yükseltmeye ve dijital euro projesini başlatmaya karar vermemize neden oldu." yorumunda bulundu.

Lagarde, "Çalışmamız, dijital çağda vatandaşların ve firmaların en güvenli olan para biçimine; merkez bankası parasına erişmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyor." dedi.

"KURUMLARI DÜZENLİ OLARAK BİLGİLENDİRECEĞİZ"

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Avro Üst Düzey Çalışma Grubu Başkanı Fabio Panetta ise, "Avrupa Birliği Parlamentosu ve diğer Avrupalı karar vericilerle ilişki halinde olacağız, kurumları düzenli olarak bulgularımız hakkında bilgilendireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Son Güncelleme: 14.07.2021 18:10
Anahtar Kelimeler:
Dijital Euro
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