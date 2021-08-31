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Dört kişinin kemiği kırıldı

Japonya'da bulunan dünyanın en hızlı Roller Coaster'ı Aralık 2020 ile bu yılın Ağustos ayları arasında dört kişinin yaralanması sonrası kullanıma kapatıldı. Hız trenine binen dört kişinin kemiklerinin kırıldığı belirtildi.

31 Ağustos 2021 Salı 10:48
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Dört kişinin kemiği kırıldı

Japonya'nın Yamanashi eyaletinde bulunan Do-Dodonpa adındaki dünyanın en hızlı Roller Coaster'ı birden fazla kişinin ciddi şekilde yaralandığı haberlerinin ardından süresiz olarak kapatıldı.

Fuji-Q Highland eğlence parkı, Aralık 2020 ile Ağustos 2021 arasında dört müşterinin kemiklerini kırdığını söyleyerek parkın, "güvenlik revizyonu nedeniyle" kapatıldığı belirtildi.

Dört olay 30-50 yaş aralığındaki kadın ve erkekler arasında gerçekleşti. Yapılan araştırmada, ''Hepsinde servikal kırık ve torasik omurga kırığı dahil önemli yaralanmalar vardı'' denildi.

TRENİ YAPAN FİRMA ÖZÜR DİLEDİ

Hız trenini yapan Osaka merkezli Sansei Technologies, tüm yaralı sürücülerden özür diledi.

Ancak şirket, yaralanmalar ve sürüş arasındaki bağlantının "teyit edilmediği" konusunda uyardı ve şimdi bölgesel hükümet tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasını bekleyeceklerini söyledi.

Japonya'daki koronavirüs pandemisinin etkisine ve vakalarda son zamanlarda önemli bir artışa rağmen, ülkedeki tema parkları Haziran 2020'den beri açık.

Anahtar Kelimeler:
Hız TreniJaponya
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