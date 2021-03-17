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DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

Kanda pıhtılaşmaya ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle birçok Avrupa ülkesinde kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan Oxford-AstraZeneca aşısı ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

17 Mart 2021 Çarşamba 16:45
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DSÖ'den AstraZeneca açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da birçok ülke tarafından kullanımı askıya alınan İngiliz aşısı AstraZeneca ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.

DSÖ, "AstraZeneca aşısının faydası risklerinden daha fazla, aşılama sürmeli" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi, AstraZeneca aşısı için mevcut en son güvenlik verilerini dikkatlice değerlendiriyor. Bu inceleme tamamlandığında, DSÖ bulguları derhal kamuoyuna iletecek" ifadeleri kullanıldı.

Oxford-AstraZeneca aşısı kullanımı, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde tedbir amaçlı askıya alınmıştı.

AVRUPA İLAÇ AJANSI DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Başkanı Emer Cooke, dün düzenlediği basın toplantısında, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının faydalarının, risklerinden daha fazla olduğunu ve bilimsel incelemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

BORİS JOHNSON ASTRAZENECA AŞISI OLACAĞINI AÇIKLADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma yaptığı iddiasıyla kullanımını askıya aldığı Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını olacağını açıkladı.

Johnson, Avan Kamarasında Başbakan'a Sorular Oturumunda konuştu. Oturumda, Johnson'a bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alma kararıyla ilgili ne yaptığı soruldu.


Ülkedeki aşı uygulamasındaki "harika" çalışmaları için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) teşekkür eden Başbakan, davet aldığını ve çok kısa bir süre içinde kendisinin de aşı yaptıracağını belirterek "Vurulacağım aşı, kesinlikle Oxford-AstraZeneca olacak" dedi.

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