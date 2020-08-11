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Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 254 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 20 milyon 254 bini aştı.

11 Ağustos 2020 Salı 09:06
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Dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 254 bini aştı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 20 milyon 254 bini aştı.

Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 738 bin 930’a ulaşırken 13 milyon 118 binden fazla insan iyileşti.

En fazla vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam vaka sayısı 5 milyon 251 bini geçti.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle 166 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletlerini takip eden ve Latin Amerika’da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya’da vaka sayısı 3 milyon 57 bine, can kaybı da 101 bin 857’ye çıktı.Vaka sayısında Brezilya’yı takip eden Hindistan’da ise 2 milyon 267 binden fazla kişi virüse yakalandı.

Vaka sayısında ciddi artış yaşanan bir diğer ülke olan Rusya’da koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 892 bin 654’e yükseldi.Son 24 saatte vaka sayısında ciddi artış görülen bir diğer ülke ise Meksika oldu.Ülkede 5 bin 558 kişi daha virüse yakalandı ve böylece vaka sayısı 485 bin 836’ya ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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