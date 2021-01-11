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Emmanuel ve Brigitte Macron'un çiçek bütçesi Fransa'yı karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Eşi Brigitte Macron'un Elysee Sarayı'ndaki çiçekler için yaklaşık 600 bin euro ayırması, Fransa medyasında tepkiyle karşılandı. Halk, sosyal medyada çifti eleştiri yağmuruna tuttu.

11 Ocak 2021 Pazartesi 10:54
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Emmanuel ve Brigitte Macron'un çiçek bütçesi Fransa'yı karıştırdı

Fransa merkezli siyasi yayın kuruluşu Politis'te yer alan habere göre Macron çifti, Paris'teki resmi ikametgahları Elysee sarayında kullanılacak çiçekler için 600 bin euro harcadı.

Fransız kamuoyunda, ülkenin koronavirüs pandemisinin mali yüklerinden kurtulmak için mücadele ettiği bir zamanda böyle bir harcama yapılması utanç verici olarak yorumlandı.

Macron hükümeti ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için 100 milyar euro  ayırmayı taahhüt etmişti.

Kriz herkesi etkilemiyor

Haberin ardından Fransa halkı tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "Paramızı korumamız isteniyor, daha fazla vergilendiriliyoruz ve o eğleniyor." yorumu yaptı.

Bir diğer kullanıcı "kriz herkesi etkilemiyor" derken, serbest stil bütçeleme şakaları yapıldı.

Seleflerinin yaklaşık 4.5 katı fazla harcadı

Bu, çiçek bütçelerinin selefleri Francois Hollande ve Nicolas Sarkozy'ninkinden neredeyse beş kat olduğu anlamına geliyor.

2012'den 2017'ye kadar devlet başkanı olan Hollande, 2011'de çiçeklere 129 bin euro harcarken, 2007'den 2012'ye cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin 143 bin euro harcadığı açıklandı.

Elysee Sarayı'nın halka kapalı olduğu ve COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle çok az resepsiyonun yapıldığı bir dönemde çiçek bütçesinin hızla arttığı da kaydedildi.

Harcamalar daha önce de eleştirilmişti

Eylül ayında Elysee Sarayı'nın Altın Odası'nın yenilenmesinin 927 bin euroya mal olduğu duyurulmuştu.

Le Canard Enchaine gazetesinin 498 bin euro değerinde yeni bir tabak takımı satın aldığını açıklamasının ardından Saray, eleştirmenler tarafından hedef alınmıştı.

Elysee Sarayı, fiyat etiketinin 49 bin euroya yakın olduğunu söyleyerek meblağa itiraz etmişti. 

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