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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

10 Haziran 2020 Çarşamba 17:46
513 Okunma
Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve İdlib’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanPutinLibyaİdlib
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Ali 2020-06-10 18:16:01

Sikimeda görüştüysa ne alakası var bizimle

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