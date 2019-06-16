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Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

16 Haziran 2019 Pazar 16:30
Güney Amerika ülkelerinin büyük bölümünde elektrik kesintisi

Güney Amerika merkezli elektrik tedarikçisi Edesur, Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Elektrik kesintisinden Brezilya ve Paraguay'ın da kısmen etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika kıtasındaki ülkelere elektrik tedariği sağlayan Edesur şirketi, Twitter hesabından, elektrik bağlantı sistemlerinde ortaya çıkan arıza sebebiyle bu sabah 07:00 itibariyle Arjantin ve Uruguay'ın tümünde elektriklerin kesildiğini duyurdu.

Brezilya ve Paraguay'ın da elektrik kesintisinden kısmen etkilendiği belirtiliyor.

Edesur Argentina@OficialEdesur

Una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica dejó sin energía a toda la Argentina y Uruguay. Ampliaremos con más información.

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Uruguay merkezli elektrik tedarikçisi UTE ise, Arjantin elektrik ağında meydana gelen sistem arızası sebebiyle Arjantin ve Uruguay'ın tümüne ve Güney Amerika kıtasındaki bazı ülkelerin bir kısmına bu sabah 07:06 itibariyle elektrik sağlanamadığını açıkladı.

[email protected]_ComCorp

A las 7.06 un desperfecto en la red argentina afectó el sistema interconectado dejando sin servicio todo el territorio nacional, al igual que varias provincias del vecino pais.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Amerika
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