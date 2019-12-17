Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...

Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 28 yaşındaki bir kadın, hamile olduğunu doğumdan sadece dokuz gün önce öğrendi.

17 Aralık 2019 Salı 12:54
Hamile olduğunu doğumdan dokuz gün önce öğrendi

CNN'in haberine göre 2014 ve 2016'da iki kez düşük yapan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi.

Adet görmeye devam etti

Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti ve "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" dedi.

Aile Memphis'te sezaryenle yaklaşık 2,5 kilo olarak dünyaya gelen oğullarına Wyatt adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de her 475 kadından birinin gizli hamilelik yaşadığı belirtiliyor. Gizli hamilelikte anne adayları, hamile olduklarını 20 haftaya kadar fark etmeyebiliyor.

Son Güncelleme: 17.12.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
Lauren Chalk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’deki kazı bilim insanları şaşkına çevirdi: Sadece birkaç santimetre ama…
Türkiye’deki kazı bilim insanları şaşkına çevirdi: Sadece birkaç santimetre ama…
Dünyanın en seksi spikeri görevini bırakıyor
Dünyanın en seksi spikeri görevini bırakıyor
Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı
Kamerun'da ayrılıkçılar 40'tan fazla yerel siyasetçiyi kaçırdı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim