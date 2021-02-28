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İran aşısı "Razi Cov Pars"ın insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı

İran, koronavirüse karşı geliştirdiği 2'nci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.

28 Şubat 2021 Pazar 12:51
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İran aşısı "Razi Cov Pars"ın insan üzerindeki ilk denemesi yapıldı

İran'da 90 yıldır serum ve aşı üreten Razi kurumu tarafından geliştirilen Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesi, Tahran'da Tarım Bakanı Kazım Havazi'nin katılımıyla yapıldı.

Razi Kurumu Başkanı Ali İshaki, bugün 2 kişiyle başlayan denemenin ilk aşamasında aşının 133 gönüllüye vurulacağını ve 1'inci dozun ardından vücuda enjekte edilen 2'nci dozun 21 gün sonra uygulanacağını, burundan verilen dozun da 51 gün sonra verileceğini söyledi.

İlk aşının başarılı olduğu açıklanmıştı

İran, ilk yerli aşısı "COVIRAN Bereket"i klinik deneme aşamasında 29 Aralık 2020'de ilk defa insan üzerinde test etmiş ve başarılı sonuçlar alındığını açıklamıştı.

Bilim adamları heyetinin başında yer alan Muhammed Muhbir'in kızı Tayyibe Muhbir, aşıyı vurulan ilk gönüllü olmuştu. 

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