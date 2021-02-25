Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
Yüzü asık diye kız arkadaşını...
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle vurmuş
Cinayeti itiraf etti; Kafasına keserle...
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk

İsrail'in gizli projesi uyduya yakalandı

İsrail'in doğrulamadığı ancak birçok uluslararası kuruluş tarafından Tel Aviv yönetimine ait nükleer silahların üretildiği yer olarak gösterilen tesiste, son yılların en büyük inşaat projelerinden biri sürdürülüyor.

25 Şubat 2021 Perşembe 14:51
354 Okunma
İsrail'in gizli projesi uyduya yakalandı

AP haber ajansında yer alan haberde, uydu fotoğraflarının İsrail'in güneyindeki Dimona kenti yakınlarındaki Negev Nükleer Araştırma Merkezindeki Şimon Perez reaktörüne yakın bir noktada futbol sahası büyüklüğünde ve birkaç kat derinliğinde kazı yapıldığını ortaya koyduğu vurgulandı.

Reaktörün yakınındaki kazıların 2019'un başlarında başladığı ve o zamandan bu yana yavaş ilerlediği tahmin ediliyor.

Fotoğraflarda yaklaşık 150 metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip çukurdan çıkan hafriyat görülebiliyor.

İsrail'den açıklama gelmedi

Söz konusu projenin ne için yapıldığının henüz bilinmediği ifade edilen haberde, İsrailli yetkililerin konuyla ilgili soruyu yanıtlamadığı aktarıldı.

Haberde inşaatın, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimindeki İsrail'in, İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin sert eleştiriler yönelttiği döneme denk gelmesine dikkat çekildi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler gözlemcileri tarafından denetlendiği vurgulanan haberde nükleer faaliyetleri nedeniyle Tahran'ı eleştiren İsrail'in ise benzer denetime izin vermediğine işaret edildi.

Washington merkezli Silah Kontrol Derneği Direktörü Daryl G. Kimball, İsrail yönetiminin Negev Nükleer Araştırma Merkezindeki projeye ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İsrail'in gizli nükleer faaliyetleri

İsrail, 1950'li yıllarda Fransa'nın yardımıyla ülkenin güneyindeki Dimona kenti yakınlarında bulunan çölde gizlice nükleer tesis inşasına başlamıştı.

Tel Aviv yönetimi, söz konusu bölgedeki projenin nükleer tesis inşası olduğunu başta ABD olmak üzere uluslararası kamuoyundan gizlemişti.

Söz konusu tesiste elde edilen plütonyum sayesinde İsrail'in dünyada nükleer silaha sahip 9 ülkeden biri haline geldiği ifade ediliyor.

80 civarı nükleer silahı bulunuyor

İsrail'in faaliyetleri hakkında bilgi vermemesi nedeniyle sahip olduğu silah miktarı bilinmezken, nükleer silahlanma karşıtı kuruluşlar Tel Aviv'in 80 civarında nükleer silahı bulunduğunu aktarıyor.

İsrail'in elindeki nükleer silahların balistik füze, savaş uçağı ve denizaltılar tarafından taşınabildiği belirtiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de son 24 saatte 3 bin 247 can kaybı
ABD'de son 24 saatte 3 bin 247 can kaybı
ABD ekonomisi 2020’nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü
ABD ekonomisi 2020’nin son çeyreğinde yüzde 4,1 büyüdü
"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı"
"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim