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Kanada’da 40 araç zincirleme kaza yaptı

02 Aralık 2019 Pazartesi 10:08
Kanada’da 40 araç zincirleme kaza yaptı

Kanada’nın Kingston şehri yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza medyadana geldi. Kanada Polisi, yaklaşık 40 aracın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kanada Polisi’nin yaptığı açıklamaya göre Ontario Eyaletine bağlı Kingston şehri yakınlarındaki otoyolda kar kalınlığı 15 cm’ye ulaşırken, yolun kayganlaşması nedeniyle yaklaşık 40 aracın karıştığı zincirleme kaza medydana geldi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yolun bu sabah itibariyle trafiğe açıldığı bildirildi.

(BRT/DHA)

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