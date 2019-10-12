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Kongo’da An-72 uçağı düştü

Düşen uçakta 2 Rusya vatandaşı vardı

12 Ekim 2019 Cumartesi 16:19
Kongo’da An-72 uçağı düştü

Rusya’nın Kongo Büyükelçiliği, bu ülkede kaza geçiren An-72 tipi nakliye uçağında 2 Rusya vatandaşının bulunduğunu bildirdi.

Rusya’nın Kongo Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, kaza geçiren An-72 tipi nakliye uçağında 2 Rusya vatandaşının da bulunduğu kaydedildi.

Diplomatik temsilciliğin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Kongo Denokratik Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nin elindeki bilgiye göre kaza geçiren An-72 uçağının içinde Rusya vatandaşları vardı: 07.02.1958 doğumlu Vladimir Vladimiroviç Sadovniçiy ve 15.02.1955 doğumlu Vitaliy Stepanoviç Şumkov” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Kongo hükümet yetkililerinin Büyükelçiliğe kaza ile ilgili arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdiği kaydedildi.

Daha önce Kongo Sivil Havacılık İdaresi, Devlet Başkanı Felix Tshisekedi’nin seyahatlerini sağlayan uçağın Goma Havalimanı’ndan yerel saatle 13.32’de (TSİ 11.32) havalandığını, 16.43’te (TSİ 14.43) başkent Kinşasa’ya inmesi beklenen uçağın uçuşa geçtikten yaklaşık 1 saat sonra radarlardan kaybolduğunu ve mürettebatla irtibatın kesildiğini duyurmuştu.

Uçakta 2 Rusya vatandaşı dahil 4’ü mürettebat, 4’ü yolcu toplam 8 kişi bulunduğu belirtilen uçağın kaza geçirdiği doğrulandı.

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Anahtar Kelimeler:
KongoUçak KazasıHaberAn-72Rusya
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