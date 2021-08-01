Olimpiyat madalyalarının değeri ne kadar?

Tokyo Olimpiyatları’na katılan sporcular altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak adlarını spor tarihine yazdırmak için yarışıyor.

CNN’e göre, büyük manevi değeri olan bu madalyaların maddi değeri de merak konusu oldu.

Altın, gümüş ve bronz madalyaların her birinin çapı 85 milimetre ve kalınlıkları 7,7 mm ile 12,1 mm arasında değişiyor.

Toplam ağırlığı 556 gram olan altın madalyanın sadece 6 gramı altından, kalanı ise altın kaplama saf gümüşten oluşuyor.

Gümüş madalya 550 gram saf gümüşten yapılırken, 450 gram ağırlığındaki bronz madalya ise yüzde 95 bakır ve yüzde 5 çinkodan oluşuyor.

Bugünkü fiyatlarla altın madalya yaklaşık 800 dolar, gümüş madalya yaklaşık 450 dolar ve bronz madalya ise yaklaşık 5 dolar değerinde.

Bu ayın başlarında Boston’da yapılan bir müzayedede, 1896 Atina Olimpiyatları’na ait bir gümüş madalya 180 bin dolara, Kübalı atıcı Leuris Pupo’nun 2012 Londra Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyası 73 bin 200 dolara ve 2020 Sidney Olimpiyatları’nda uzun atlamada kazanan Ivan Pedroso’nun altın madalyası 71 bin 335 dolara satıldı.