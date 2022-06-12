Künye
Kıbrıs 29
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler
150 bin TL değerinde malzeme çaldı
150 bin TL değerinde malzeme...
Cep telefonuyla taciz!
Cep telefonuyla taciz!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis cezası aldı!
İşlediği suçtan 5 yıl hapis...

Örümcek ağları tehlike saçıyor

Okyanusun dibinden Dünya'nın en yüksek zirvesine kadar baktığımız her yerde bu mikroskobik çöpü buluyoruz. Mikroplastikler bu kez de örümcek ağlarında fark edildi.

12 Haziran 2022 Pazar 18:26
60 Okunma
Örümcek ağları tehlike saçıyor
banner48

Vücudumuzun içinde ortaya çıkan tüm rahatsız edici mikroplastik keşiflerinin ötesinde, artık bu küçük parçaların havada seyahat edebildiğini, en azından bir şey tarafından durdurulana kadar atmosferde yüzebildiğini biliyoruz.

Yeni bir çalışmada bilim adamları, tamamen doğal ve aynı zamanda her yerde bulunan örümcek ağları sayesinde plastik kirliliğini izlemek için ustaca bir yöntem kullandılar.

Örümcek ağlarının kentsel atmosferdeki partikülleri izlemek için organik bir meta oldukları ortaya çıktı.

Almanya'daki Oldenburg Carl von Ossietzky Üniversitesi'nden organik jeokimyacı Barbara Scholz-Böttcher, "Örümcekler, şehirler de dahil olmak üzere dünyanın her yerinde bulunur. Yapışkan ağları, havada süzülen her şey için ideal bir tuzaktır" dedi.

OTOBÜS DURAKLARINDAKİ AĞLARI TOPLADILAR

Araştırmacı öğrenci Rebecca Süßmuth, kuzeybatı Almanya'daki Oldenburg şehrinde cadde kenarındaki otobüs duraklarına bağlı örümcek ağlarını topladı.

Laboratuvarda ağ örneklerini analiz edildi. Tabii ki testler mikroplastiklerin ağlara yapıştığını ortaya çıkardı.

KENTLERDEKİ MİKROPLASTİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Doktora tezinin bir parçası olarak araştırma üzerinde çalışan Isabel Goßmann, "Bütün örümcek ağları mikroplastiklerle kirlendi" dedi. Bulgulara göre, örümcek ağlarına yakalanan mikroplastik tüm ağın ağırlığının yüzde 10'unu oluşturabilir.

Örümcek ağları aslında en az 30 yıldır çevresel testler için kullanılıyor ancak araştırmacılar bunun mikroplastikler için ilk kez incelendiklerini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
örümcek AğıOkyanuMikroplastikler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları
Astrolog Murat İpek'ten burç yorumları
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
ABD ordusunda ilk maymun çiçeği vakası
Gerçek sonradan anlaşıldı
Gerçek sonradan anlaşıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim