Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Göz tansiyonu ihmale gelmez
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Adeta doğal antibiyotik! Faydalarına şaşıracaksınız!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler

Pakistan İlk Astronotunu 2022'de Uzaya Gönderiyor

Uydu çalışmalarında Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı olan Pakistan, ilk astronotunu 2022'ye kadar uzaya göndereceklerini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
Pakistan İlk Astronotunu 2022'de Uzaya Gönderiyor

Ülkenin yeni uzay misyonu kapsamında ilk olarak 50 gönüllü astronot seçilecek. Programın tamamlanacağı 2022 yılında ise bu rakam önce 25'e ve son olarak 1'e indirilecek.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudhry, bu görev için Çin ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin astronot seçimindeki ilk adres olacağı belirtiliyor.

Pakistan'ın Çin'den aldığı ilk Uzaktan Algılama Uydusu "PRSS-1" geçtiğimiz yıl uzaya fırlatılmıştı.

Uzay araştırmaları bütçesi arttı

Pakistan'da 2018-2019 yılı bütçesinden yaklaşık 40 milyon doları, uzay ve uydu çalışmalarını yürüten Uzay ve Atmosfer Üstü Araştırmalar Organizasyonu (Suparco) için ayırdı.

Suparco, Lahor, Karaçi ve İslamabad'da birer uzay araştırma merkezi kuracak. PakSat-MM1 ile uzay araştırma merkezleri için yaklaşık 440 milyon dolar harcanması planlanıyor.

Pakistan, dış bağımlılığı azaltmanın yanında ülkenin GSM, GPS, internet, iletişim altyapısını geliştirmeyi ve askeri istihbarat çalışmalarında kendi uydularını kullanmayı amaçlıyor.

banner22
Son Güncelleme: 16.09.2019 15:47
Anahtar Kelimeler:
AstronotPakistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belçika'da doktor raporu tartışma yarattı: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Belçika'da doktor raporu tartışma yarattı: Hasta köpeğine bakacağı için 14 gün işe gidemez
Mısır'da 6 Sanık İdam Cezasına Çarptırıldı
Mısır'da 6 Sanık İdam Cezasına Çarptırıldı
Ruhani İle Trump Görüşmesi Gündemde Değil
Ruhani İle Trump Görüşmesi Gündemde Değil

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim