Pakistan İlk Astronotunu 2022'de Uzaya Gönderiyor

Ülkenin yeni uzay misyonu kapsamında ilk olarak 50 gönüllü astronot seçilecek. Programın tamamlanacağı 2022 yılında ise bu rakam önce 25'e ve son olarak 1'e indirilecek.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudhry, bu görev için Çin ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'nin astronot seçimindeki ilk adres olacağı belirtiliyor.

Pakistan'ın Çin'den aldığı ilk Uzaktan Algılama Uydusu "PRSS-1" geçtiğimiz yıl uzaya fırlatılmıştı.

Uzay araştırmaları bütçesi arttı

Pakistan'da 2018-2019 yılı bütçesinden yaklaşık 40 milyon doları, uzay ve uydu çalışmalarını yürüten Uzay ve Atmosfer Üstü Araştırmalar Organizasyonu (Suparco) için ayırdı.

Suparco, Lahor, Karaçi ve İslamabad'da birer uzay araştırma merkezi kuracak. PakSat-MM1 ile uzay araştırma merkezleri için yaklaşık 440 milyon dolar harcanması planlanıyor.

Pakistan, dış bağımlılığı azaltmanın yanında ülkenin GSM, GPS, internet, iletişim altyapısını geliştirmeyi ve askeri istihbarat çalışmalarında kendi uydularını kullanmayı amaçlıyor.