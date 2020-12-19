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Pfizer ve BioNTech, aşısının Japonya'da kullanımı için başvuru yaptı

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ürettikleri yeni tip koronavirüs aşısının, Japonya'da kullanımına izin verilmesi için Japonya Sağlık Bakanlığına başvuru yaptı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:27
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Pfizer ve BioNTech, aşısının Japonya'da kullanımı için başvuru yaptı

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Tomura Norihisa, karar aşamasında, etki ve güvenliğini sıkı bir şekilde ve öncelik tanıyarak denetleyeklerini söyledi.

Pfizer'in Japonya Şube Başkanı Harada Akihisa da, "Onay aldığımızda, Japonya'ya hızlı bir aşı tedariğine yönelik garanti vermek ve sosyal hayatın normale dönmesinde rol oynamak isteriz" dedi.

BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, "Japonya'daki başvuru bizim için önemli bir kilometre taşı. Japon halkının normal hayatlarına dönmesine ve Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2021'de, dünyanın bütünleşmesine katkı sağlayabilirsek bundan gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Pfizer, Japonya'da 160 kişinin katıldığı deneme testi sonuçlarını, Japonya dışındaki verilerin sonuçlarıyla birlikte şubat ayına kadar Sağlık Bakanlığına sunacak. Japonya Sağlık Bakanlığından onay çıkması halinde, Pfizer'den alınacak 120 milyon doz aşının, gelecek yılın ilk yarısında ülkeye ulaşması bekleniyor.

Aşılama ücretsiz olacak

Japonya hükümeti, uluslararası aşı üreticileriyle yapılacak anlaşmalar için 671,4 milyar yen (6,4 milyar dolar) bütçe ayırdı.

Bütçe kapsamında uluslararası üreticilerden toplamda 290 milyon doz aşı sipariş eden Japonya, 2021'in ilk yarısında, toplam nüfusa yetecek sayıda aşı depolamayı hedefliyor.

Aşıların ilk kısmının mart-mayıs döneminde tedarik edilmesi beklenirken, ay başında onaylanan tasarıya göre, yerel idarelerce yapılacak aşılamanın tüm masrafları, Japon hükümeti tarafından karşılanacak.

Halk, ikametlerinin bulunduğu yerlerde, randevu sonrası alacağı sıraya göre kamu sağlığı merkezleri, spor salonları, gösteri merkezleri ve AVM'lerde aşılanacak.

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