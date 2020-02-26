Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet,Türkiye saatiyle 18:00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.