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Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi

Türkiye ile Rusya arasında devam eden İdlib görüşmeleri kapsamında, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un da aralarında bulunduğu heyet Ankara'ya geldi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:08
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Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi

Rusya heyetini taşıyan uçak, saat 14.30'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Heyeti burada, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov karşıladı. Havalimanından Rusya Büyükelçiliği'ne hareket eden heyet,Türkiye saatiyle 18:00'de Türk heyeti ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeRusyaİdlib
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