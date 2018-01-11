Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114719
ALTIN
160.503
DOLAR
3.7792
STERLİN
5.1181
EURO
4.5521
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...
Karabiber deyip geçmeyin!
Karabiber deyip geçmeyin!
Bebek sahibi olmak isteyen stres yapmasın!
Bebek sahibi olmak isteyen stres...
Ekmeği kes kilo verirsin sözü doğru mu?
Ekmeği kes kilo verirsin sözü...

Sevgilisi aldatınca bekaretini satılığa çıkardı!

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki kadın, sevgilisi tarafından aldatılınca bekaretini satılığa çıkardı. Dini bir eğitim alan ve kendini evleneceği adama saklayan kadın, ihaneti öğrenince intikam almak için bu yolu seçti.

11 Ocak 2018 Perşembe 17:13
Sevgilisi aldatınca bekaretini satılığa çıkardı!
banner10

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan bir kadın, bekaretini satılığa çıkardı. Dünyaca ünlü bir genelev aracılığıyla en yüksek teklifi bekleyen kadın, bunu kendisini aldatan erkek arkadaşı yüzünden yaptığını söyledi.

AÇIK ARTIRMA İLE SATACAK

23 yaşındaki Bailey Gibson bekaretini, Nevada'da bulunan dünyaca ünlü Moonlite Bunny Ranch isimli yasal gelenevde açık artırma usulü satacağını söyledi.

KATI BİR DİNİ EĞİTİM ALDI

Dindar bir aile tarafından evlatlık olarak alınan ve yatılı bir Hristiyan okulunda okuyarak büyüyen Gibson, oldukça katı bir dini eğitimden geçmiş. Dindar bir kız olarak cinselliğe de uzak büyüyen Gibson, ilk erkek arkadaşı ile tanıştığında da bu durumu onunla paylaşmış.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ALDATILMIŞ

Evlenen kadar cinsel birliktelik yaşamak istemediğini söyleyen kız, kendisi gibi dindar olan erkek arkadaşının da bunu kabul etmesiyle mutlu bir ilişkiye yelken açmış ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde dünyası başına yıkılmış. Erkek arkadaşının kendisini aldatarak eski sevgilisi ile birlikte olduğunu öğrenince Gibson'în kafasındaki bazı şeyler de değişmiş.

İNTİKAM ALACAK

Bu acı verici ayrılığın ardından Gibson'ın aklına gelen şey, o yaşına kadar sakladığı bekaretini kullanmak olmuş. Çevresindeki insanların beklemediği bir düşüncenin içine giren genç kız ünlü Genelev ile temasa geçerek en yüksek teklifi veren erkek ile beraber olacağını söylemiş.

Erkekler konuşmasının bile yasak olduğu bir çevrede ve dindar bir eğitim ile büyüyen kadının hayatı aldatılmasıyla değişmiş ve şimdi artık "Bekaretimi en karlı şekilde kaybetmek istiyorum" diyor. Gibson bu şekilde kendi değerlerine saygı duymayan sevgilisinden de intikam almak istiyor.

banner22
Son Güncelleme: 11.01.2018 17:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için harekete geçildi
Suudi Arabistan’da kadın sürücüler için harekete geçildi
Birleşik Krallık 2042'ye kadar plastik atıklardan kurtulacak
Birleşik Krallık 2042'ye kadar plastik atıklardan kurtulacak
Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti
Kanada ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim