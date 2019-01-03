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Tayland'da yeni yıl tatilindeki trafik kazalarının bilançosu ağır

 Tayland'da yeni yıl tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 463 kişi yaşamını yitirdi.

03 Ocak 2019 Perşembe 17:29
Tayland'da yeni yıl tatilindeki trafik kazalarının bilançosu ağır

Şinhua ajansının haberine göre, İçişleri Bakanı Yardımcısı Suthee Makboon, Trafik Kazalarını Önleme ve Azaltma Merkezi'nin raporuna dayandırdığı açıklamasında, ülke genelinde 27 Aralık'tan 2 Ocak'a kadar yaşanan trafik kazalarında 463 kişinin öldüğünü, 3 bin 892 kişinin yaralandığını belirtti.

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Suthee Makboon, 7 günlük yılbaşı tatilinde meydana gelen 3 bin 791 trafik kazasının çoğunun alkollü araç kullanımı ve aşırı hızdan kaynaklandığını söyledi.

Yeni yıl tatili boyunca 118 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği Nakhon Si Thammarat şehri, bu sebeple en fazla ölümün kaydedildiği yer oldu.

Yetkililerinin tüm uyarılarına rağmen yollarda, "7 Tehlikeli Gün" olarak adlandırılan 7 günlük tatilde meydana gelen kazaların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığı ve kazalara karışan araçlardan çoğunun motosiklet olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
TaylandYeni Yıl TatiliTrafik KazalarıBilançoHaber
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