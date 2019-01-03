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Tunus'ta 2 terörist, operasyon sırasında üzerilerindeki bombayı patlattı

 Tunus'un Sidi Buzid vilayetinde düzenlenen operasyonda, güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren 2 terörist üzerlerindeki bombayı infilak ettirdi, operasyon sırasında 1 polis yaralandı. 

03 Ocak 2019 Perşembe 17:19
Tunus'ta 2 terörist, operasyon sırasında üzerilerindeki bombayı patlattı

Tunus resmi haber ajansı TAP'ta, Tunus İçişleri Bakanlığına dayandırılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri, ülkenin kırsalındaki Sidi Buzid vilayetine bağlı Celme beldesine sabah saatlerinden itibaren terörle mücadele operasyonu başlattı. 

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Terör şüphelilerinin bulunduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, polis ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmanın ardından iki teröristin üzerilerindeki bombayı infilak ettirdiği kaydedildi.

Öte yandan TAP'ta yer alan bir güvenlik kaynağının açıklamasında, operasyon sırasında bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. 

Tunus-Cezayir sınırı yakınlarında Sidi Buzid'in de aralarında olduğu dağlık bölge ve ülkenin iç kesimleri, zaman zaman bazı silahlı radikal grupların güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarına sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
TunusTeröristOperasyonBombaHaber
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