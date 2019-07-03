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Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da sokakta

Venezuela tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü, 5 Temmuz’da hükümet askeri geçit töreni, muhalefet ise protesto yürüyüşü düzenleyecek.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:42
Venezuela'da taraflar 5 Temmuz'da sokakta

Venezuela tarihindeki en önemli zaferlerden Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü, 5 Temmuz’da hükümet askeri geçit töreni, muhalefet ise protesto yürüyüşü düzenleyecek.

Aylardır büyük bir siyasi buhran yaşayan ve darbe girişimlerine sahne olan Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti büyük bir askeri geçit töreni, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhalefet ise protesto yürüyüşü ile sokağa çıkacak.

Muhalif basının, geçen hafta ortaya çıkarılan yeni darbe girişimi ve suikast planlarından ötürü erteleneceğini iddia ettiği büyük askeri geçit töreninin gerçekleştirileceği, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabından zırhlı araç ve tankların görüldüğü bir video paylaşan Padrino Lopez, “Halkımıza 5 Temmuz Vatan ve Silahlı Kuvvetler Günü'nde büyük bir askeri ve sivil geçit töreni sunmak için hazırlıklarımıza devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Venezuela ordusunun sosyal medya hesabından da Carabobo Muharebesi'nin 198. yıl dönümü için Caracas'ın Kahramanlar Meydanı'nda gerçekleştirilecek askeri geçit töreninin provalarının sürdüğü duyuruldu.

Muhalefet de sokağa çıkıyor

Başkentteki son gösterilerini düşük katılımlarla gerçekleştiren ve 30 Nisan'daki başarısız askeri kalkışmadan sonra taraftarlarını sokağa çekmekte zorlanan Guaido da 5 Temmuz'da muhalifleri yürüyüşe çağırdı.

Guaido muhaliflerin, ülkede son ortaya çıkarılan darbe girişimi nedeniyle gözaltına alınan emekli Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo'nun gördüğü işkencenin ardından ölmesini protesto için toplanmasını istedi.

Caracas’taki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) merkezi önünde toplanacak muhalifler, Arevalo'nun sorgulandığı Askeri İstihbarata Karşı Koyma Merkezi'ne (DGCIM) yürüyecek.

Venezuela'daki gelişmeler

Yıllardır ağır bir ekonomik ve sosyal kriz yaşayan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Olayların ardından başlatılan soruşturmalar sonucu bazı AN milletvekilleri tutuklanırken, bazıları da Avrupa ve bölge ülkelerinin büyükelçiliklerine kaçmıştı.

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Son Güncelleme: 03.07.2019 10:45
Anahtar Kelimeler:
GündemKıbrısHaberTarafSokakVenezuela
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