Yunanistan'da kemer sıkma karşıtı gösteri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "kemer sıkma" önlemleri kapsamında grev haklarına ilişkin düzenlemeyi protesto eden göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede bir polis yaralandı.

Mücadeleci İşçi Cephesi (PAME) çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık bin kadar gösterici, başkentin Klafthmonos Meydanı'nda yer alan Çalışma Bakanlığı binası önünde toplandı.

Hükümet ve kreditörlerin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericilerden bir kısmının, bakanlık binasını işgal etmesi üzerine polis ile arbede yaşandı.

Bakanlık binasının kepenklerini kırarak içeri giren göstericilere müdahale eden bir polis, başından hafif yaralandı.

Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi önlemleri kapsamında, sendikaların greve gitmelerini kısıtlamaya yönelik düzenleme planı açıklanmıştı.