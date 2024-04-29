Dünyanın en güzel 100 kadını listesi, yayınlandı. Türk güzelliklerin de listeye girmesi, Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.
Dünya genelinde birçok hayran tarafından merakla beklenen bu liste, güzellik endüstrisindeki en tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, hem kariyerleri hem de dış görünüşleriyle dikkat çekiyorlar.
Son yıllarda yıldızı parlayan ve yapay zekanın dahi en güzel kadınlar arasında altın oran vererek seçtiği Sydney Sweeney'in 60. Sırada yerini alması ise hayranlarını kızdırdı. Bu sıralamaya göre, listede yer alan 3 Türk isim, Sydney Sweeney'den önde.
İşte isim isim o liste:
1. Jasmine Tookes
2. Nancy Jwewl Mcdonie
3. Lisa
4. Dasha Taran
5. Sitala
6. Ivana Alawi
7. Yael Shelbia
8. Mai Omar
9. Nana
10. Tzuyu
11. Lyodra Ginting
12. Gal Gadot
13. Jisoo
14. Kimiya Hosseini
15. Rose
16. Emilie Nereng
17. Minatozak Sana
18. Vienna Maryce
19. Yuqi
20. Halima Aden
33. Sıla Türkoğlu
43. Özge Yağız
53. Hande Erçel