Dünyanın en güzel 100 kadını listesi, yayınlandı. Türk güzelliklerin de listeye girmesi, Türkiye'deki medya ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Dünya genelinde birçok hayran tarafından merakla beklenen bu liste, güzellik endüstrisindeki en tanınmış isimleri bir araya getiriyor. Listede yer alan isimler, hem kariyerleri hem de dış görünüşleriyle dikkat çekiyorlar.

Son yıllarda yıldızı parlayan ve yapay zekanın dahi en güzel kadınlar arasında altın oran vererek seçtiği Sydney Sweeney'in 60. Sırada yerini alması ise hayranlarını kızdırdı. Bu sıralamaya göre, listede yer alan 3 Türk isim, Sydney Sweeney'den önde.

İşte isim isim o liste:

1. Jasmine Tookes

2. Nancy Jwewl Mcdonie

3. Lisa

4. Dasha Taran

5. Sitala

6. Ivana Alawi

7. Yael Shelbia

8. Mai Omar

9. Nana

10. Tzuyu

11. Lyodra Ginting

12. Gal Gadot

13. Jisoo

14. Kimiya Hosseini

15. Rose

16. Emilie Nereng

17. Minatozak Sana

18. Vienna Maryce

19. Yuqi

20. Halima Aden

33. Sıla Türkoğlu

43. Özge Yağız

53. Hande Erçel