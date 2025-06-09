TasteAtlas’ın Haziran 2025 sıralamasında, geleneksel Türk kahvaltısı dünyanın en iyi kahvaltısı seçildi.

Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı listesinde Türkiye'den 6 farklı ürün yer aldı. Listenin birinci sırasında Kahvaltı, dokuzuncu sırada Katmer, on ikinci sırada Mercimek Çorbası, yirmi dördüncü sırada Börek, yirmi sekizinci sırada Bal Kaymak ve son olarak Gözleme kırk altıncı sırada yer almayı başardı.

Dünyanın En İyi 50 Kahvaltısı şu şekilde sıralandı:

Kahvaltı (Türkiye) – 4.8

Komplet Lepinja (Sırbistan) – 4.6

Sfinz (Libya) – 4.6

Kaleh Pacheh (İran) – 4.6

Croissant (Fransa) – 4.5

Jianbing (Çin) – 4.5

Sfiha (Lübnan) – 4.5

Pao de Queijo (Brezilya) – 4.5

Katmer (Türkiye) – 4.5

Bougatsa (Yunanistan) – 4.5

Roti Canai (Malezya) – 4.5

Mercimek Çorbası (Türkiye) – 4.5

Banitsa sas Sirene (Bulgaristan) – 4.5

Chilaquiles (Meksika) – 4.5

Empanadas Argentinas (Arjantin) – 4.5

Calentado (Kolombiya) – 4.5

Fatteh (Lübnan) – 4.5

Misal (Hindistan) – 4.5

Staka me Ayga (Karadağ) – 4.5

Zelnik (Kuzey Makedonya) – 4.5

Kljukusa (Bosna-Hersek) – 4.4

Cinnamon Rolls (ABD) – 4.4

Paratha (Hindistan) – 4.4

Börek (Türkiye) – 4.4

Syrniki (Rusya) – 4.4

Bo Kho (Vietnam) – 4.4

Bulz (Romanya) – 4.4

Bal Kaymak (Türkiye) – 4.4

Bubur Ayam (Endonezya) – 4.4

Nan-e Barbari (İran) – 4.4

Burek sa Sirom (Sırbistan) – 4.4

Chole Bhature (Hindistan) – 4.4

Halwa Poori (Pakistan) – 4.4

Bundas Kenyer (Macaristan) – 4.4

Şirinica (Kosova) – 4.4

Strapatsada (Yunanistan) – 4.4

Mekica (Bulgaristan) – 4.4

Rustico (İtalya) – 4.4

Bambalouni (Tunus) – 4.4

Siri Paya (Pakistan) – 4.3

Injera Fit-Fit (Etiyopya) – 4.3

Plăcintă Aromână (Romanya) – 4.3

Börek (genel) – 4.3

Gaufre (Belçika) – 4.3

Eggs Benedict (ABD) – 4.3

Gözleme (Türkiye) – 4.3

Wienerbrod (Danimarka) – 4.3

Medialunas (Arjantin) – 4.3

Nasi Goreng (Endonezya) – 4.3

Shakshouka (Tunus) – 4.3