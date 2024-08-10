IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listenin ilk 10 sırası ve Türk kulüplerinin konumu...

1- Real Madrid

2- Manchester City

3- Bayer Leverkusen

4- Atalanta

5- Borussia Dortmund

6- Atletico Madrid

7- Bayern Münih

8- Palmeiras

9- Barcelona

10- Arsenal

25- FENERBAHÇE

32- GALATASARAY

89- BEŞİKTAŞ

140- TRABZONSPOR

226- BAŞAKŞEHİR

283- ALANYASPOR

297- SİVASSPOR

302- ADANA DEMİRSPOR VE KASIMPAŞA

325- ANKARAGÜCÜ

355- FATİH KARAGÜMRÜK

380- ÇAYKUR RİZESPOR

415- SAMSUNSPOR

Pepe futbolu bıraktı Pepe futbolu bıraktı

425- KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK

431- KONYASPOR

436- HATAYSPOR

441- ANTALYASPOR