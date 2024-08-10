IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listenin ilk 10 sırası ve Türk kulüplerinin konumu...
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Borussia Dortmund
6- Atletico Madrid
7- Bayern Münih
8- Palmeiras
9- Barcelona
10- Arsenal
25- FENERBAHÇE
32- GALATASARAY
89- BEŞİKTAŞ
140- TRABZONSPOR
226- BAŞAKŞEHİR
283- ALANYASPOR
297- SİVASSPOR
302- ADANA DEMİRSPOR VE KASIMPAŞA
325- ANKARAGÜCÜ
355- FATİH KARAGÜMRÜK
380- ÇAYKUR RİZESPOR
415- SAMSUNSPOR
425- KAYSERİSPOR VE GAZİANTEP FK
431- KONYASPOR
436- HATAYSPOR
441- ANTALYASPOR