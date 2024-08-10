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IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İşte listenin ilk 10 sırası ve Türk kulüplerinin konumu...

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