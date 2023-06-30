Deniz tuzu tanesi büyüklüğündeki dünyanın en küçük çantası, önceki gün çevrimiçi bir müzayedede yaklaşık 63 bin dolara satıldı. 657'ye 222, 700 mikron boyutlarındaki çantayı çıplak gözle görmek bir hayli zor. Çanta, yakından görülebilmesini sağlayan dijital ekranla donatılmış bir mikroskopla birlikte satıldı.

Satışa, Amerikalı müzisyen, plak yapımcısı ve tasarımcı Pharrell Williams tarafından kurulan çevrimiçi bir müzayede evi olan Joopiter ev sahipliği yaptı.

Flüoresan sarımsı-yeşil çanta, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un "OntheGo" adlı çanta modelinden esinlenilerek yaratıldı. Ancak çanta, bu lüks markanın değil, New York'taki bir sanat kolektifinin eseri. Çanta, reçinenin fotopolimerizasyon ile işlenmesiyle elde edildi.

Brooklyn merkezli MSCHF grubu, minik eserine "Mikroskopik El Çantası" adını takarak, çantanın bir iğne deliğinden geçebilecek kadar dar ve bir deniz tuzu tanesinden daha küçük olduğunu iddia etti.

Nesne, mikro ölçekli plastik parçaları 3B yazdırmak için kullanılan bir üretim teknolojisi olan iki fotonlu polimerizasyon kullanılarak yapıldı.