İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) İçişleri Bakanları 2. Toplantısı kapsamında önemli mesajlar verdi.

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov’a ve organizasyona katkı koyan TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev’e teşekkür eden Oğuz, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

ORTAK GÜVENLİK VURGUSU

Bakan Oğuz, TDT çatısı altında organize suçlarla mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, bilişim suçlarının önlenmesi ve dijitalleşme alanında iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti. KKTC olarak bu başlıkların tamamını desteklediklerini belirten Oğuz, düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konularında da bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması gerektiğini vurguladı.

KKTC’DE GÖÇLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM

Kuzey Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen yakın iş birliği çerçevesinde, düzensiz göçle mücadelede fiziki altyapı ve mevzuat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirten Oğuz, bu uygulamaların kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini ve etkin şekilde uygulanacağını ifade etti.

“KIBRIS TÜRKÜ TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ PARÇASIDIR”

Azerbaycan-KKTC ilişkilerine özel bir parantez açan Oğuz, ortak dil, din, kültür ve tarihten gelen güçlü kardeşlik bağlarının iki halkı yakınlaştırdığını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Bakü ve Şuşa’ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin yüksek seviyede karşılanmasının kardeşlik ilişkilerinin en güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Bakan Oğuz, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in “Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız” sözlerinin KKTC halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını hatırlattı.

“TANINMA MÜCADELESİNDE TÜRK DÜNYASININ DESTEĞİ GÜÇ VERİYOR”

Azerbaycan Milli Meclisi’nin 5 Nisan 2024’te KKTC ile Dostluk Grubu kurulmasını onaylamasını ve Milletvekili Cavanşir Feyziyev başkanlığındaki grubun KKTC’ye ziyaretlerini hatırlatan Oğuz, bu temasların ilişkilerin kurumsallaşması açısından çok değerli olduğunu belirtti.

Ayrıca 9 Nisan 2025’te Aliyev’in Ada Üniversitesi’nde yaptığı, “KKTC tanınana kadar Azerbaycan yanınızda olacaktır” açıklamasının tarihî bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“TDT, TÜRKLERİN UMUDUDUR”

Konuşmasında, TDT’nin kurumsal olarak güçlenmesiyle özgürlük mücadelesi veren tüm Türk topluluklarına umut olduğunu dile getiren Oğuz, “Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” sözünün bugün çok daha anlamlı olduğunu belirtti. KKTC’nin TDT’de asli üye olarak yer almasının, bu büyük ailenin doğal bir parçası olduğunu tescilleyeceğini söyledi.

TOPLANTI KATILIMCILARINA TEŞEKKÜR

Bakan Oğuz, sözlerini Azerbaycanlı mevkidaşı Vilayet Eyvazov’a ev sahipliği ve sıcak ilgisi için teşekkür ederek noktaladı. Toplantının Türk Dünyası için yeni iş birliği fırsatları yaratmasını dileyen Oğuz, tüm katılımcılara saygılarını sundu.