Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ortak dost konusunu Ali Bey gündeme getirdi. 4-5 ay önce olmuş bir konu. Ortak tanıdığımız bir arkadaşımız, beni ziyaret etti. Ali Bey'in söylediğinden farklı olarak, kendisinin Türk futbolundaki gergin ortamın sonlanması için çağrıda bulundu. Ali Bey ile bu konuyu görüşebileceğimizi, kendi organize edeceği bir mekanda buluşabileceğimizi, gergin ortamın son bulması için bunu yapabileceğini söyledi. Ben ve Ali Bey, bu görüşmeyi kabul ettik.

Ali Bey daha sonra bir açıklamaya istinaden görüşmeyi iptal etti. Türk sporundaki gerginliği görüşerek çözebilir miyim düşüncesindeydim. Rakibimizden bu görüşmenin iptali gündeme geldi.

"KEŞKE BUGÜNLERE GELMESEYDİK"

Türk futbolunda bu gerginliğin önemle incelenmesi gerekiyor. Geçmişten bugüne yaptıklarımızı göz önüne almamız lazım. Türk sporuna ne kadar yararı, ne kadar zararı olmuştur.

Keşke görüşebilseydik ve bugünlere gelmeseydik. Olaylar detaylı bir şekilde incelenmeli. Halının altına süpürdüğümüz olaylar bugünlere getirdi. Bugün bir milat olmalı.

"FENERBAHÇE EN İYİ KARARI ALACAKTIR"

Ligden çekilme konusu Fenerbahçe'nin kendi konusudur. Kendileri için en iyi kararı alacaklarından eminim. Rakiplerimizin içişleriyle ilgilenmemiz söz konusu değildir.

Süper Kupa tarihiyle ilgili karar TFF'nindir. Galatasaray gelişmeleri izlemektedir.

Ali beyin istifası kendi kararıdır. Ben daha önce o görevi yaptım. Oraya en iyi temsil edecek bir arkadaşımızı seçeriz.

"BUGÜNLERE NASIL GELDİK?"

Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adil ve sağlıklı çözüm bulmanın tek yolu olayların başlangıcına dönüp bakmak lazım. Bu tip olayların gündemimizden kalkmasını diliyorum. Bugüne nasıl geldik? Geçmişten bugüne söylemlerimize bakalım. Bu olaylar kendi kendine mi oluyor, yoksa bizim söylemlerimiz bu olayları tetikliyor mu? Türk sporunu yöneten yetkililerin olaya buradan başlaması lazım.

SÖZLEŞME YENİLENECEK İSİMLER

Torreira ve Muslera'nın sözleşmelerini uzatacağız. Muslera ile bizzat ben de görüştüm. Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecekler.

SÜPER KUPA TARİHİ

Süper Kupa finali için TFF bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Bundan sonraki gelişmelerle ilgili TFF'den bize iletilen farklı bir çağrı yok. Bize 7 Nisan'da maçın Urfa'da oynanacağı iletildi. Farklı bir talep gelirse değerlendiririz."