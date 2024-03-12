Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüp ve isimler açıklandı. Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Başkan Dursun Özbek ise, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçe ise Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması sonrası; çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Aynı maçta Siltaş Yapı Pendikspor teknik direktörü İbrahim Üzülmez de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sevk listesinde yer aldı.

Beşiktaş kulübü de Gaziantep deplasmanındaki çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Biteexen Antalyaspor, Mondihome Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Gaziantep Futbol Kulübü çeşitli nedenlerle profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi.