Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nef Stadyumu'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı basın toplantısında çarpıcı ifadeler kullanan Dursun Özbek, toplantının sonunda soru almak istemediğini söyledi. İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

"GÖREV TANIMININ DIŞINA ÇIKARAK HAKEM YORUMCULARINA BASKI YAPTIĞINI GÖRÜYORUZ"

"Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket önemli bir hareketti. Şu anda geldiğimiz noktada MHK Başkanı Lale Orta'nın görev tanımının dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını görüyoruz. Bunun gerçek olmadığını düşündüm. MHK'nin görev ve yetkisi talimatlarla bellidir. Yayıncı ya da herhangi bir yayın kuruluşuna müdahale etmek gibi bir görevleri yoktur."

"BİR VİDEONUN, VAR ODASINDAN ÇIKARILMASIDIR"

"MHK'nın görev ve yetkileri talimatlarda bellidir. Bu görev ve yetkiler içinde, herhangi bir basın kuruluşuna müdahale etmek yoktur. Bundan daha vahimi, yönetim kurulu kararı olmadan çıkarılamayacak bir videonun, VAR odasından çıkarılmasıdır."

"HEM SAVCI, HEM HAKİM OLAMAZSINIZ"

"Bir kişi hem savcı, hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcı, hem de hakim olma rolüne soyunmuştur. Bunu kabul etmiyoruz. Yayıncı kuruluşa 300 sayfa müracaatla gittik, haklarımızı savunmaya çalıştık."

"HAKSIZLIKLARIN SEBEBİ DAHA İYİ ANLAŞILIYOR"

"Sezonun başından beri bize yapılan haksızlıkların sebebi daha iyi anlaşılıyor. Demek bazı görüntüler yayınlanabilir, bazılarının ise yayınlanmaması lazım! Bunun inisiyatifi de MHK Başkanı'nda!"

"KİMSE BİZİM AKLIMIZLA ALAY ETMEYE KALKMASIN"

"Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili olarak, orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta açıklık getirdi, 'EYT'den istifa etmiş' dedi. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın."

"NİÇİN VE KİMDEN ÇEKİNİYORSUNUZ?"

"TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?"

"BUNU ALGORİTMAYA YAZARKEN UNUTTUNUZ MU?"

"TFF, bizi hakemlerin bir algoritma ile atandığına ikna etmeye çalıştılar. Rakibimizin maçındaki hakemin, Galatasaray'ı sevmediği ve rakip takım taraftarı olduğunu ortadayken, bu hakemi şampiyonluğu ilgilendiren maçta rakip takımın maçına veriyorsunuz! Bunu algoritmaya yazarken unuttunuz mu?"

"KONYA'DA PENALTI DEĞİL AMA ALANYA'DA PENALTI"

"Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon, hakemin hareketi o yönde... Peki kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi, VAR mı, kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapıyor? Daha önünüzde 45 dakika var. Amaç belli! Kendi lehlerine yapılan hataların üstünü kapamak."

"TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİNİ İKİ PARALIK ETMEK İÇİN DEMEÇ VERİYOR''

"Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket... Türk futbolunun değerini iki paralık etmek için demeç veriyor''

"HER ŞEY PLANLI"

"Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar."

"YILLARDIR DEVAM EDEN BAŞARISIZLIKLARINIZI KAPATMAK İÇİN..."

"Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız."

"TÜRK FUTBOLUNA AYDINLIĞI SİZE RAĞMEN GETİRECEĞİZ"

"Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz."